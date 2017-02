Més d'un milió i mig de catalans van veure la desfeta del Barça a París

1.601.000 catalans van veure aquest dimarts a la nit com el Barça perdia per 4 gols a 0 davant del París Saint Germain i deia pràcticament adeu a la Champions. La transmissió del partit que va fer TV3 va ser l'emissió més vista de la jornada, amb 973.000 espectadors i un 29,6% de quota de pantalla, i la d'Antena 3 es va situar al segon lloc del rànquing diari, amb 628.000 seguidors i un 19,1%.

Amb aquestes xifres, el partit s'ha convertit en l'emissió més vista de l'any a Catalunya, però tot i la seva transcendència no ha aconseguit liderar el rànquing de la temporada, que encapçala el Manchester City - Barça de l'1 de novembre amb 1.700.000 espectadors. Aquell dia, 1.184.000 persones van sintonitzar TV3 per veure el futbol.

En canvi, el matx d'aquest dimarts sí que s'ha situat com el més vist d'aquest curs a Catalunya per Antena 3, clarament per sobre dels 516.000 seguidors del City-Barça. De fet, en aquesta cadena l'audiència del PSG-Barça va créixer notablement durant la segona meitat. A la primera part, el nombre de seguidors es va situar a l'entorn dels 600.000, amb un màxim de 650.000 a les 21.20. Durant el segon temps, en canvi, es va superar aquesta xifra pràcticament tota l'estona –a la mitja hora final gairebé no es va baixar dels 700.000–, i es va assolir un sostre de 825.000 espectadors coincidint amb el xiulet final.

Mentrestant, a TV3 l'audiència es mantenia força més estable, però va ser lleugerament més baixa durant la segona part.