Netflix cancel·la 'The get down', la seva gran aposta per a la temporada passada

La plataforma de vídeos en 'streaming' Netflix ha decidit no continuar amb la sèrie 'The get down', la seva gran aposta per a la temporada passada, segons ha confirmat la web nord-americana Deadline. La ficció, creada per Baz Luhrmann i centrada en els inicis del hip-hop al Bronx, ha durat només una temporada.

Un dels motius de la cancel·lació ha estat el fet que Luhrmann, director de pel·lícules com 'El gran Gatsby' o 'Moulin Rouge', no podia comprometre's en exclusiva amb la ficció, segons ha explicat el mateix cineasta a través d'un 'post' a la seva pàgina de Facebook.

'The get down' va arribar envoltada d'una gran expectativa però també precedida pels diversos problemes que es van viure durant el rodatge. Luhrmann va estar a punt d'abandonar el projecte, va haver-hi canvis de guionistes i el pressupost original es va multiplicar fins arribar als 120 milions de dòlars, cosa que va convertir la ficció en la sèrie més cara de la història de la plataforma. Els diversos endarreriments en la gravació van fer que Netflix decidís estrenar la sèrie en dues parts, l'última de les quals es va distribuir just al mes d'abril.

Amb motiu de l'estrena de la segona part, Luhrmann va mostrar-se confiat que la sèrie tindria continuïtat, i fins i tot va assegurar que l'argument per a l'inici de la segona temporada ja estava escrit.