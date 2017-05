Netflix estrena la segona temporada de ‘The last kingdom’

Els set regnes del que acabaria sent Anglaterra encara lluiten per separat contra l’amenaça vikinga. I el protagonista de The last kingdom, responsable de Bebbanburg -el bastió més destacat contra els invasors-, està més decidit que mai a forçar la unificació. Aquest és el punt de partida de la segona temporada de la sèrie, que arriba avui a Netflix, amb l’estrena dels vuit episodis. La plataforma s’ha afegit a la producció de les noves aventures d’aquest projecte que va néixer de la mà de BBC America. Els capítols cobreixen les novel·les tercera i quarta de la sexalogia escrita per Bernard Cornwell.

Protagonitzada per Alexander Dreymon, Tobias Santelmann i Emily Cox, en aquesta segona temporada s’hi afegeixen els noms de Peter McDonald, David Schofield o Richard Ranking. La sèrie és considerada la resposta de la BBC a l’èxit de Joc de trons. Comparteixen una cosa: val més no enamorar-se gaire d’un personatge.