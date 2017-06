260x366 Núria Roca presentarà el nou magazín matinal de TV3 / CCMA Núria Roca presentarà el nou magazín matinal de TV3 / CCMA

La comunicadora valenciana Núria Roca s’incorporarà a TV3 per presentar 'A tota pantalla', el nou magazín matinal de la televisió pública que s’estrenarà a la tardor. Segons ha informat el canal, el nou espai pretén ser “un programa jove per a gent adulta” i no estarà lligat ni a l’agenda informativa ni se centrarà en l’actualitat.

Roca, a més d’exercir de presentadora, també codirigirà l’espai junt a Óscar Nogueira, responsable de 'Joc de cartes', el concurs sobre el món de la restauració que s’emet els dijous a la nit i que ha estat un dels èxits d’aquesta temporada. El nou programa, que s’emetrà de dilluns a divendres, començarà al voltant de les 11.00 h i finalitzarà a les 13.45 h, just abans del nou Telenotícies comarques. L’estrena de 'A tota pantalla' s’emmarca dins de l’estratègia de TV3 per renovar la seva programació de cara a la propera temporada.

Segons Nogueira, l’objectiu és oferir a la graella “una illa d’entreteniment enmig d’un mar d’actualitat informativa constant”. Per això estarà obert a qualsevol temàtica, que s’abordarà des d’una mirada informal, divertida i, fins i tot, didàctica.