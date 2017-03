El Peris reapareixerà a la radionovel·la d''El suplement'

Pep Anton Muñoz tornarà a interpretar el Peris, el personatge que va encarnar entre el 2000 i el 2009 a la sèrie de TV3 El cor de la ciutat. Ho farà a la segona temporada d’ Amb mal peu, la radionovel·la d’ El suplement de Catalunya Ràdio, on l’actor farà un cameo. La ficció escrita per Roc Casagran i dirigida per Pau Ferran tornarà amb 13 nous capítols dissabte de la setmana que ve, dos mesos després d’haver tancat la primera temporada, i s’emetrà cada dissabte a les 12.00 h. En aquesta segona etapa guanyaran pes els pares de la protagonista -una dona que vol ser presidenta del Barça i que està disposada a fer el que sigui per aconseguir-ho-, que interpretaran Montserrat Carulla i Oriol Grau. A més de Muñoz hi participaran, amb papers puntuals, el conseller d’Interior, Jordi Jané; els germans Quim i Rafel Nadal; el diputat d’En Comú Podem Xavier Domènech; el perruquer Lluís Llongueras, i la periodista Helena Garcia Melero, entre d’altres.