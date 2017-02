Què significa el mític 'All the news that's fit to print' del 'New York Times'?

Ahir els vaig deixar a deure alguna anècdota del famós lema 'All the news that's fit to print' que guarneix la capçalera del 'New York Times'. La frase és prou ambigua perquè, l'any 2001, quan el rotatiu celebrava els 150 anys, escrigués: "Què significa exactament? Tu ho decideixes". La interpretació que més em convenç és 'Totes les notícies que mereixen ser publicades' i se suposava que era una manera de vendre el diari com a mitjà imparcial, que imprimia articles atenent només l'interès informatiu i no la ideologia. El creador de l'eslògan va ser Adolph S. Ochs, que el va estrenar el 25 d'octubre de l'any 1896 en un anunci lluminós, sense previ anunci o explicació, sis setmanes després de comprar el mitjà i rescatar-lo de la fallida. Quatre mesos després, l'incorporava a la portada del diari. Els historiadors creuen que el lema volia distingir la dama grisa dels tabloides groguencs de William Randolph Hearst (sí, el de 'Ciutadà Kane') i Josep Pulitzer (sí, els dels premis, una altra història interessant per a una altra columna).

El cas és que, poques setmanes després d'encunyar el lema, Ochs va oferir 100 dòlars a qui proposés una frase de 10 paraules o menys que capturés millor que l''All the news that's fit to print' el sabor del diari. 'Un diari decent per a gent decent', 'Ple de teca, net i polit', 'Instructiu per a tothom, ofensiu per a ningú' o 'Les notícies del dia, però no la brossa' van ser algunes de les propostes que, llegides avui, són evocadores de l'època. Però el propietari no ho va veure clar i va decidir mantenir la frase original, que, 121 anys després, encara aguanta.

La qual cosa ens parla –si hem de treure una moral de la història– dels grans avantatges que l'ambigüitat calculada ha proporcionat al periodisme al llarg dels temps.