Recomptes elàstics o com fer veure que 6.500 són més que 875.000

"La Catalunya democràtica es planta davant la Generalitat", portada de l''ABC'

Orbit em patrocina avui la secció. Però no pas el quiosc digital d''El Mundo', que va amb i grega, sinó la coneguda marca de xiclets. Perquè avui parlem d'una elasticitat que ni els Orbit de maduixa àcida (clinx, clinx!). M'explico. Segons la Guàrdia Urbana, aquest diumenge s'han manifestat 6.500 persones contra l'independentisme, en una convocatòria de la ínclita Societat Civil Catalana. Era una marxa que tenia el suport del PSC, PP i C's. L'últim cop que es va donar aquesta feliç –per reveladora– coincidència va ser el 12-O del 2014, quan van congregar 38.000 unionistes. És a dir, que enguany han perdut un 82,9% de poder de convocatòria.

Tres dels quatre diaris de Madrid posen la foto de la manifestació. Cap fa referència a aquesta punxada. L''Abc' fins i tot fa una finta per fer veure que es tracta d'una marxa multitudinària. Diu el subtítol de portada: “La manifestació contra el 'cop separatista' torna als carrers de Barcelona la veu majoritària de la societat civil”. Amb quina subtilesa usen “majoritària” per parlar de 6.500 persones amb les quals, amb prou feines, omples un terç del Palau Sant Jordi. Han estirat l'assistència com un xiclet de maduixa àcida Orbit (clinx, clinx!). A Catalunya, per cert, només 'El Periódico' posa la foto de portada de l'amable aplec. Als altres tres diaris, cap esment en primera pàgina.

A l'última Diada, dos diaris –'El País' i 'La Razón'– feien notar en els titulars de portada l'assistència més petita a la manifestació (que, amb 875.000 persones ompliria uns quants Camp Nous). 'El Mundo' deia que era una "'selfie' independentista" i l''Abc', "una farsa". El descens va ser del 37,5%, sempre segons la Urbana. Ja es veu que, quan hi ha en joc la unitat d'Espanya, certa premsa fa que el 37,5% de caiguda sigui més greu que el 82,9%. I que 6.500 siguin més que 875.000. Vaja, que estiren les matemàtiques. (Sí, com un xiclet Orbit: clinx, clinx!).