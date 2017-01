El Regne Unit crea BritBox per exportar les seves sèries

Els dos principals agents audiovisuals del Regne Unit -la BBC i la cadena privada ITV- s’han unit per llançar un projecte conjunt. Es tracta de BritBox, una plataforma de vídeo sota demanda -com Netflix o Hulu- amb la qual volen exportar les principals sèries del país. La intenció és que aquesta nova oferta arribi als Estats Units, de moment, aquest primer trimestre del 2017. Tot i que no han fet públic el cost exacte que tindrà, s’estima que vorejarà els deu dòlars mensuals, ja que es vol que competeixi amb la resta d’ofertes similars.

BritBox tindrà dues potes. Now inclourà les novetats, que s’emetran simultàniament a l’estrena al Regne Unit o, com a molt tard, 24 hores més tard de la primera emissió. Classics, per contra, inclourà un ampli catàleg de les sèries produïdes per totes dues cadenes. Sèries ja mítiques com Retorno a Brideshead, Hotel Fawlty o Orgullo y prejuicio estaran presents en el servei.