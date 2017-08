San Francisco per a seriòfils viatgers

En una de les primeres escenes de l’efímera Girlboss es pot veure la protagonista empenyent el seu atrotinat cotxe per un dels característics carrers costeruts de San Francisco. La ciutat que va ser lloc de trobada de hippies d’arreu té un ritme ondulant -tot el que puja, baixa- i una arquitectura de cases d’estil victorià que enamora la càmera.

FAMÍLIES MODÈLIQUES

Una de les façanes més recordades de la ficció televisiva és la de la casa dels Tanner de Padres forzosos, una de les sitcoms més populars dels anys 90. Els títols de crèdit inicials acabaven amb una imatge d’un pícnic familiar a l’Alamo Square Park. Al fons s’hi veien les quasi perfectes Painted Ladies, una filera descendent de cases d’estil victorià pintades de diferents colors. Tot i que per aquesta seqüència inicial es podria intuir que és allà on viuen els Tanner, en realitat la casa es troba una mica més lluny, al 1709 de Broderick Street. La façana ha sigut durant anys lloc de pelegrinatge dels nostàlgics dels 90, una situació no sempre agradable per als veïns. El 2016, Jeff Franklin, creador de la sèrie, va decidir comprar la casa, després que es posés a la venda per un preu de 4,15 milions de dòlars. Un cop en va ser el propietari, Franklin va organitzar un sopar amb els veïns per disculpar-se per les molèsties que han patit des que la sèrie es va començar a emetre, l’any 1987. L’estrena de Madres forzosas, el reboot de la comèdia, no ha ajudat a reduir el nombre de visitants.

Una altra família emblemàtica de la televisió dels 90 també vivia a San Francisco: els germans Salinger de Tots cinc, sèrie emesa a TV3 que va fer famosa Neve Campbell. Arran de la mort dels pares en un accident de trànsit, el Charlie, el primogènit, es convertia en el cap de família i deixava enrere una vida de tarambana instal·lant-se a la llar familiar per tenir cura de la resta de germans. La casa, com no podia ser d’una altra manera, és d’estil victorià. Qui la vulgui veure haurà d’anar al barri de Pacific Heights i dirigir-se al 2311 de Broadway Street.

CAPITAL GAI

San Francisco s’ha distingit per ser una ciutat oberta i defensora dels drets LGTBI. Looking, una sèrie de la HBO, volia ser un reflex d’aquest aspecte narrant les vicissituds d’un grup d’amics homosexuals. La ficció es va rodar en escenaris reals, com per exemple les Sutro Baths, unes grans piscines del segle XIX que actualment estan en ruïnes i que serveixen de teló de fons d’una cita del Patrick, el protagonista interpretat per Jonathan Groff. Tot i que avui en dia no ho sembli, eren una gran instal·lació amb set piscines, un amfiteatre i una pista de patinatge sobre gel. Però el Patrick no només escull llocs atractivament decadents per a les seves cites: també li agraden els llocs que conserven un esperit nord-americà clàssic, com el St. Francis Fountain. Es tracta d’un diner obert l’any 1918 que té com a plat estrella el Nebulous Potato Thing, una pila de patata barrejada amb formatge fos, crema agra i ceba.

BRESSOL TECNOLÒGIC

Un dels maldecaps de viure a San Francisco és trobar pis a preu raonable, motiu pel qual moltes persones acaben abandonant la ciutat. Una de les raons de l’augment dels lloguers és la proximitat a Silicon Valley, un pol d’atracció per a emprenedors tecnològics de tot el món. Una de les sèries que han captat millor el naixement de la meca tecnològica ha sigut Halt and catch fire, una història ambientada als anys 80 sobre els inicis dels ordinadors personals i internet. A la tercera temporada els protagonistes es muden de Texas a la ciutat californiana, a un Silicon Valley embrionari. Tot i que la majoria dels episodis s’han rodat a l’estat de Geòrgia, l’equip va fer una excepció per filmar algunes escenes prop del Golden Gate i plans de l’ skyline de la ciutat en què apareix, entre altres espais, la Transamerica Pyramid. La sèrie Silicon Valley va rodar l’inici de la segona temporada a l’AT&T Park, l’estadi dels San Francisco Giants, l’equip de beisbol local.

CLÀSSICS TELEVISIUS

Molt abans de l’arribada de l’edat d’or de les sèries, algunes ficcions ja es van aventurar a retratar la vida de la ciutat. L’any 1972 s’estrenava Las calles de San Francisco, un drama policial amb un jove Michael Douglas que es va rodar íntegrament a San Francisco per aconseguir la màxima autenticitat. Es pot visitar tota la ciutat seguint els passos de la parella de policies protagonistes: des de casa seva -la del personatge del Douglas és al 287 de Union Street- fins als llocs del crim.

Però si hi ha una localització icònica de la ciutat és el Fairmont San Francisco, un hotel que va saltar a la fama quan va aparèixer a Vertigo d’Alfred Hitchcock. El seu triomf catòdic va ser, però, convertir-se en l’escenari de la telenovel·la dels 80 Hotel, amb James Brolin i Connie Sellecca.