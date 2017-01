La Sexta trasllada ‘Tú sí que sí’ a dimecres per guanyar el gener

Tú sí que sí no està funcionant. El concurs de talents que presenta Cristina Pedroche a La Sexta va caure la setmana passada, en la tercera emissió, fins a un 4,4% de quota de pantalla a Espanya, amb només 622.000 espectadors, i davant d’aquesta situació la cadena ha decidit moure fitxa: aquest dimarts l’espai serà substituït per cinema, i segons Vertele s’emetrà dimecres. Aquest canvi -que no està clar si serà puntual o es mantindrà durant la resta de la temporada- pot tenir efectes destacats en les audiències mensuals: a hores d’ara, La Sexta empata amb Cuatro al global del mes de gener, amb un 6,4% de share a Espanya i, per tant, els resultats d’avui i demà seran claus per determinar quina de les dues cadenes s’emporta la batalla. Endarrerint un dia l’emissió de Tú sí que sí, el segon canal d’Atresmedia farà computar l’audiència d’aquest programa al febrer i, per tant, evitarà que els seus mals registres perjudiquin el seu resultat d’aquest mes.