S’han acabat els viatges productius

Quan dimecres vaig pujar a un avió a Hannover -on havia estat visitant el CeBIT, la fira informàtica més important del món- acabava de llegir al Financial Times que el govern dels Estats Units prohibirà a partir de demà dissabte, i per motius de seguretat, que els passatgers procedents de vuit països del nord d’Àfrica i el Pròxim Orient pugin a la cabina de l’avió qualsevol dispositiu electrònic més gros de 16 x 9,3 x 1,5 centímetres.

Quan vaig arribar a Londres -per conèixer en primícia un producte molt esperat que encara no us puc explicar-, el govern del Regne Unit ja s’havia afegit a la mesura, poca estona abans que un individu matés quatre persones a Westminster fent servir dues armes, un cotxe i un ganivet, que no acostumen a viatjar en avió.

És probable que altres països també implantin la mateixa prohibició. I, per tant, cada vegada serà més difícil aprofitar determinats vols per despatxar feina pendent amb l’ordinador portàtil, veure episodis endarrerits de sèries amb l’iPad o llegir llibres amb un lector electrònic.

Els executius que van i venen de Qatar o dels Emirats Àrabs no podran fer-ho emplenant caselles d’Excel, i els turistes que encara viatgen a Turquia, Egipte o el Marroc hauran de tornar a comprar novel·les de paper a les llibreries dels aeroports i conformar-se amb el catàleg de pel·lícules de l’avió… precisament ara que moltes companyies aèries estan substituint les pantalles integrades al respatller dels seients per tauletes de consum, com les que els passatgers no poden pujar, connectades a una xarxa sense fils embarcada.

Els mitjans ianquicèntrics s’han afanyat a aclarir que els iPhone Plus d’Apple no estan afectats per la nova prohibició. Però serà entretingut veure les enceses discussions a peu d’avió entre el personal de les companyies aèries i els consumidors que volen embarcar amb el seu taulèfon amb pantalla de sis polzades, a mig camí entre un smartphone i una tauleta.