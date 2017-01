La minisèrie de Sir Arthur Conan Doyle arriba avui a Filmin

Sir Arthur Conan Doyle també té la seva pròpia sèrie. L’escriptor de les aventures de Sherlock Holmes es converteix en un personatge de ficció a ' Arthur & George', una minisèrie d’ITV que s’estrena avui a la plataforma de vídeos en streaming Filmin. Basada en una novel·la de Julian Barnes, la producció està protagonitzada per Martin Clunes, que interpreta Conan Doyle, i Arsher Ali, que encarna un notari indi anomenat George Edaji. En forma de drama costumista i ambientada a principis del segle XX, la ficció relata al llarg de tres episodis com l’autor prova de superar la mort de la seva dona.

Per distreure’s, Conan Doyle s’interessa pel cas del George, que des de fa anys rep l’assetjament d’un desconegut que li envia cartes amenaçadores i animals morts. L’escriptor acceptarà el repte de netejar el nom del notari, que va ser condemnat injustament per un cas de desmembrament d’animals. En paral·lel, Conan Doyle haurà de fer front al sentiment de culpa per haver estat enamorat secretament d’una altra dona mentre la seva esposa era viva. El repartiment de la sèrie es completa amb les interpretacions de Charles Edwards, Hattie Morahan i Art Malik.