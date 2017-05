Soloway qüestiona la monogàmia a ‘I love Dick’

A partir de demà estarà disponible la nova sèrie de Jill Soloway, I love Dick, a Amazon Prime Video. Basada en la novel·la homònima de Chris Kraus, la sèrie transcorre en una comunitat intel·lectual a Marfa, Texas. La Chris, una professora universitària interpretada per Kathryn Hahn ( Transparent), s’hi trasllada amb el seu marit, Sylvere ( Griffin Dunne, Dallas Buyers Club), quan li donen una beca d’investigació per acabar un llibre sobre l’Holocaust. Allà coneixen un home anomenat Dick ( Kevin Bacon, The following), que exerceix una gran influència sobre les seves vides i causa conflictes en el seu matrimoni, perquè tots dos s’obsessionen amb ell. Això transforma les idees preconcebudes que tenia la Chris sobre l’amor i la monogàmia. Per tant, I love Dick és una mirada femenina a com expressar el desig, a l’evolució de la vida en matrimoni i a la deïficació d’un escriptor, en Dick.

Aquesta és la segona sèrie de Jill Soloway per a Amazon, després de l’èxit de Transparent, que ha servit per consolidar el gegant d’internet com a productor de sèries de qualitat després de guanyar diversos premis, entre els quals diversos Emmys i Golden Globes. Per aquest motiu, Amazon ha estès el seu contracte amb Soloway tres anys més, fins al 2021.

I love Dick està produïda per la mateixa Soloway i Andrea Sperling, amb qui ja havia treballat a Transparent, juntament amb Sarah Gubbins ( Ten Aker Wood). Amazon va donar llum verda a la sèrie després de fer-la competir amb The Tick i Jean-Claude van Johnson en la seva peculiar pilot season, en què els usuaris de la plataforma poden visualitzar els episodis pilot i votar pel que voldrien que esdevingués una sèrie completa. Aquesta última vegada va tenir tant d’èxit que Amazon va decidir encarregar temporades senceres dels tres projectes per l’alta participació i la quantitat de crítiques positives que van rebre totes les sèries.