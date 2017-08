Spike Lee prepara una sèrie sobre un geni de Silicon Valley

El director de cinema Spike Lee està treballant en una ficció sobre el món de la tecnologia basada en la història real de Chad Sanders, un dels actuals genis de la codificació als Estats Units. Segons Variety, el projecte, que es titularà Archer, és “una comèdia fosca que mostrarà la vida d’un geni de la codificació afroamericà que desenvolupa una aplicació que permet llegir la química sexual”. Lee ha definit el personatge com una espècie de “Mark Zuckerberg jove i negre” i ha assegurat que la història passarà per Silicon Valley, Nova York i Berlín. El protagonista de la sèrie serà el mateix Chad Sanders, que ha escrit els guions i que també en serà productor executiu, igual que Spike Lee.

Aquest és el segon projecte televisiu del director, que al novembre estrenarà la seva primera sèrie a Netflix. She’s gotta have it, títol de la ficció, és una adaptació del seu debut cinematogràfic, aquí conegut com a Nola Darling. La sèrie explicarà la història de la jove Nola, una artista de Brooklyn que intenta trobar-se a ella mateixa i decidir-se per un dels seus tres amants.