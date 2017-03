TV3 juga a la nostàlgia fotogràfica

El nou programa que prepara TV3 basteix ponts entre el passat i el present. Amb el nom d’ Estàs igual!, el canal ha aprovat una proposta que vol convertir els espectadors en protagonistes. Segons ha explicat la cadena a l’ARA, el format es basa en la recreació actualitzada d’una fotografia antiga. No es tracta només d’intentar calcar la imatge: el programa ofereix una oportunitat perquè els protagonistes de la imatge es retrobin després d’anys de no veure’s i es posin al dia de les seves vides.

Antics companys d’escola o facultat, amics del poble d’estiueig amb els quals s’ha perdut el contacte o la colla de l’esplai... El programa busca unir grups de persones que, per diferents circumstàncies, amb el pas del temps han perdut la relació i ara volen retrobar-se.

Aquest nou espai serà una producció associada amb Spurna Visual, del Grup Lavinia, i és una evolució d’un format noruec titulat Get the picture, produït el 2008 . En el cas de l’original, distribuït per Nordic World, es recreaven imatges personals vinculades a grans moments de la història. Instantànies que servien per recordar on eren els protagonistes el dia que l’home va trepitjar per primera vegada la Lluna o quan es va alliberar Nelson Mandela. A més d’aconseguir reviure el moment en què es va fer la foto, una de les claus del programa noruec era el seguiment del procés de posar de nou totes les peces juntes.

Tot i que la proposta del canal català es troba encara en una fase embrionària -se’n desconeixen la data d’estrena o el presentador-, ja s’ha iniciat una campanya a les xarxes socials per recopilar fotografies. En els perfils online de la televisió pública s’ha fet una crida en la qual es demana als espectadors que vulguin repetir una foto antiga que la facin arribar als responsables del programa. Tot i que no és un element imprescindible, es prioritzen instantànies anteriors a l’era digital. Aviat s’iniciaran les promocions a través de TV3.

Reviure moments feliços

Estàs igual! no es limitarà a l’exercici fotogràfic. Segons el canal, el joc vol ser el tret de sortida per explorar el rerefons emocional de cadascuna de les imatges. Així, es busca descobrir què va portar a fer-la, desvelar les històries que conflueixen en la imatge i reviure un moment de felicitat. El programa serà un viatge al passat però també al futur, ja que permetrà conèixer com ha anat canviat la vida de totes les persones que hi apareixen.

Comprovar les diferències entre l’abans i l’ara no només es fa a la televisió. En els últims anys la moda de la recreació d’imatges de la infantesa s’ha estès a internet i s’ha fet especialment popular entre grups familiars. A més dels canvis físics, la comparació de dues èpoques permet identificar l’evolució estètica dels últims anys.

Un dels casos més coneguts és el del projecte Now/Then, impulsat per Joe i Rich Luxton, dos germans del Regne Unit. El Nadal del 2014, els dos joves van decidir regalar-li a la seva mare un calendari en el qual recreaven fotos antigues: se’ls podia veure abraçats de nens i d’adults o repetint la primera vegada que van anar amb bici amb el seu pare.

Lluny de restringir-ho a l’àmbit familiar, els germans van decidir posar en marxa un bloc en el qual compartir els seus muntatges amb el màxim nombre de gent possible.