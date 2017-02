Tanca la revista juvenil 'Bravo' després de 21 anys als quioscos

La revista juvenil Bravo desapareixerà aviat, segons ha avançat el portal PR Noticias. La publicació, que va arribar als quioscos el 1996 i que aquest mes ha editat el número 552, es podria publicar per última vegada al març. El mes passat la revista havia iniciat una nova etapa amb una renovació del disseny, un increment del nombre de pàgines i un canvi en la periodicitat: fins llavors sortia cada 15 dies i ara s’havia convertit en mensual. Tot i així, l’empresa editora, Bauer, argumenta que Bravo no és rendible i ha decidit prescindir-ne. Segons el mateix portal, la mesura de tancar-la anirà acompanyada d’un ERO que afectarà aproximadament el 30% de la plantilla. L’any 2012 l’empresa ja va acomiadar 17 persones i va tancar una altra de les seves capçaleres, In Touch.

Precisament, aquesta mateixa setmana l’edició espanyola de la revista FHM també va anunciar el seu tancament després de 13 anys i 149 números publicats.