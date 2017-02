Mor als 83 anys Juan Soto Viñolo, la veritable 'Elena Francis'

El periodista i escriptor barceloní Juan Soto Viñolo, guionista durant catorze anys del famós consultori radiofònic d''Elena Francis', va morir aquest dissabte a l'Hospital del Vendrell (al Baix Penedès), als 83 anys. Durant catorze anys, de 1966 a 1984, Soto va ser l'autor de tots els textos d'un programa dedicat exclusivament al públic femení i que, primer, des de Ràdio Barcelona i, després, des de Ràdio Peninsular i Ràdio Intercontinental es va convertir en tot un fenomen sociològic a l'Espanya del franquisme.

Consells conservadors

La reconeixible sintonia d'' Elena Francis' va ser la música de fons de les tardes de moltes llars espanyoles –narra l'agència Efe–, on dones de totes les edats atenien durant trenta minuts als conservadors consells sentimentals, domèstics i de bellesa que redactava Juan Soto Viñolo i llegia amb veu envellutada la locutora Maruja Fernández, també morta. Quan el programa va desaparèixer del dial, al gener del 84, el periodista català va escriure el llibre 'Estimada Elena Francis', en el que relatava casos curiosos i significatius dels seus 14 anys al capdavant de la redacció.

Biògraf i crític taurí

Juan Soto Viñolo va iniciar la seva carrera com redactor en l'emissora de Ràdio Espanya de Barcelona en els anys quaranta, per incorporar-se més tard a la plantilla de Ràdio Nacional, treball que va compartir amb el de guionista del conegut programa. A més d'aquesta faceta més coneguda i de la seva feina com a redactor i productor de nombrosos programes informatius i culturals radiofònics, en el seu ampli currículum figura l'autoria de diverses biografies, com les dels toreros Manolete i Paquirri o de les artistes Lola Flores i Rocío Jurado.

Una altra de les múltiples ocupacions periodístiques de Soto Viñolo va ser la crítica de toros i de flamenc, tasca que va exercir en diaris catalans com 'La Premsa', 'Solidaritat Nacional', 'Tele-Express' i 'El Periódico de Catalunya', Televisió Espanyola i revistes com 'El Ruedo', 'Jano' i 'Aplausos'. El seu sepeli se celebrarà aquest diumenge en la més estricta intimitat, per desig exprés dels seus familiars, entre les que es troba la seva filla Verónica, també periodista