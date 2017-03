Uber també fa trampes amb el software

Travis Kalanick, el creador d’Uber, no és cap angelet. Ja hem parlat aquí de les agressives tàctiques empresarials, dignes del capitalisme més salvatge, que han portat el servei de cotxes particulars a operar en més de 70 països tenint en contra tots els taxistes professionals del món i posant en un compromís els governs municipals de moltes grans ciutats. El penúltim episodi l’han protagonitzat diverses enginyeres que han marxat de l’empresa en no rebre cap suport dels seus caps en casos de discriminació laboral i assetjament sexual. Davant la indignació del públic, Uber ha encomanat una investigació interna a la seva consellera Arianna Huffington, i almenys dos vicepresidents ja han dimitit.

Dubto que passi el mateix amb l’última trampa que li han descobert a Uber. El New York Times explica que l’empresa té des del 2014 un programa, anomenat Grayball, per detectar els inspectors municipals que busquen conductors d’Uber per multar-los i immobilitzar-ne els vehicles en les ciutats on el servei és il·legal. Quan l’aplicació identifica algun d’aquests inspectors, només li mostra cotxes fantasma que no arriben mai, de manera que el funcionari no pot obtenir cap prova. Grayball s’activa quan l’aplicació s’obre més sovint que de costum en zones amb moltes oficines municipals, quan la targeta de pagament vinculada és d’una mútua de la policia local o quan una cerca de l’usuari a Facebook indica que podria ser funcionari.

En un món que funciona gràcies al software, incloure les trampes dins del codi informàtic obre unes possibilitats d’engany enormes. Pensem en el software dels cotxes dièsel Volkswagen que detectava els cicles de prova d’emissions i feia funcionar el motor per sota del seu règim normal. O en els smartphones que forcen el processador quan detecten que estem fent servir una aplicació per mesurar-ne la velocitat. Per casos com aquests ja han sorgit veus reclamant als programadors que denunciïn les seves empreses quan els exigeixen traspassar els límits de l’ètica.