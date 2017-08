La benevolència de l''Abc' amb AENA i una amistat "estreta"

260x366 Portada de l'Abc, 14 d'agost del 2017 Portada de l'Abc, 14 d'agost del 2017

'La Razón' demana que despatxin José Manuel Vargas, president d'AENA, pel conflicte del Prat. Que el diari de Marhuenda demani el cap d'un càrrec depenent del govern del PP ja és prou noticiable. Però a mi m'ha cridat encara més l'atenció aquest paràgraf de l'editorial: "Arribats a aquest punt, que un diari vell tracti d'ocultar la responsabilitat de José Manuel Vargas per l'únic motiu de la seva estreta amistat personal amb una de les principals accionistes d'aquest diari, no ha de distreure l'atenció pública dels fets que denunciem". Quant de misteri! Ni Lovecraft o Poe haurien confós tant el lector. Hauria sigut molt més fàcil recordar que Vargas va treballar a Vocento, editora de l''Abc', durant més de 10 anys. Entre el 2008 i el 2011 va ser-ne conseller delegat, ni més ni menys, després d'haver sigut director general financer i director jurídic, entre altres càrrecs. Amb tot aquest currículum, ¿tot això de l'amistat estreta no sona com si volguessin insinuar algun tipus de marro, com quan es parlava de l'amiga íntima del rei?

Sigui com sigui, aquesta flaccidesa fiscalitzadora del 'diari vell' amb AENA clama al cel. A l'edició d'aquest dilluns, ni en el títol, ni en els tres extensos subtítols, apareixen les sigles màgiques de l'empresa estatal (o el nom de Mr. Vargas). Tampoc a l'editorial. I, en canvi, a la portada sí que es parla del "rebuig dels treballadors a la proposta de la Generalitat" mentre que el subtítol de l'editorial diu que "després del fracàs rotund de la Generalitat per resoldre el conflicte correspon al govern central fixar un laude que solucioni la situació". La narrativa és clara: els catalans no han presentat una oferta prou atractiva i ara ha de venir la Guàrdia Civil a posar-hi ordre.

Em pregunto on més els agradaria que la Guàrdia Civil imposés també el seu ordre.