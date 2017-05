El català arriba a Amazon per la porta del darrere

L’ aposta d’Amazon per Catalunya en les seves operacions és innegable. El gegant nord-americà del comerç electrònic ja té en funcionament aquí dos centres logístics -un del supermercat Pantry a Castellbisbal que atén tot el sud d’Europa, i un altre de lliurament ràpid urbà Prime Now a l’Eixample de Barcelona- i n’està construint dos més: un al Prat i un altre a Martorelles. Dues d’aquestes instal·lacions, a més, incorporen la robòtica més avançada de la firma i donaran feina a centenars d’enginyers per continuar desenvolupant-la.

En canvi, el català estava fins ara completament absent dels serveis d’Amazon. Naturalment, al catàleg de la botiga hi ha llibres en català, i des de fa una temporada fins i tot es poden consultar per gèneres, i no com al principi, que estaven tots dins d’una mateixa categoria. Però l’empresa no té la web ni les aplicacions mòbils en la nostra llengua, com tampoc el programari dels seus dispositius amb marca pròpia: les tauletes i els lectors electrònics Kindle.

Per això ha estat una sorpresa majúscula descobrir que els episodis de la sèrie American Gods, actualment la més vista al servei de stream ing Amazon Prime Video, ofereixen el català entre els idiomes disponibles per als subtítols. La distribuïdora britànica Fremantle Media, filial audiovisual del grup alemany Bertelsmann, explica que la decisió d’incloure el català ha sigut d’Amazon, però encara no he pogut esbrinar si s’ampliarà a altres sèries existents o futures del catàleg. El que sabem és que no ens ha costat ni un cèntim: el departament de Cultura de la Generalitat assegura que no ho ha pagat, a diferència del 25% de subvenció que rep Telefónica per subtitular en català part de les sèries de Movistar+ (255.000 euros entre el 2014 i el 2016) i dels 150.000 euros concedits aquesta setmana a Filmin per crear una versió en català de la seva plataforma. I per als malpensats, els subtítols de la sèrie tampoc semblen de procedència dubtosa: no els he trobat en cap de les webs habituals de descàrrega per a espectadors pirates.