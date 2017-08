El consell d'informatius de TVE detecta més de 70 casos de males pràctiques en tres mesos

El consell d'informatius de Televisió Espanyola ha detectat 77 casos de censura, manipulació i males pràctiques als informatius i programes d'actualitat de la cadena pública entre els mesos d'abril, maig i juny. L'organisme, format per periodistes de la cadena que tenen la finalitat de vetllar per la qualitat de la informació, ha fet públic aquest divendres el seu informe trimestral, en què alerta d'un "augment" dels casos de mala praxi respecte al trimestre anterior.

El document detalla, de manera cronològica, cadascun dels casos de què ha tingut constància el consell, però detalla que "no es tracta d'un inventari exhaustiu, sinó d'exemples d'incompliments de la deontologia professional" que l'organisme ha detectat "per iniciativa pròpia o arran de les denúncies" d'altres treballadors de la cadena.

Entre els casos analitzats amb més profunditat hi ha la "censura" de les reaccions de l'oposició a la imputació de l'expresident de Múrcia Pedro Antonio Sánchez, del PP; la decisió de suspendre un avanç informatiu sobre les primàries del PSOE que ja estava programat un cop es va saber que les havia guanyat Pedro Sánchez; l'endarreriment fins al minut 15 del 'Telediario' de l'anunci del desarmament d'ETA, o la progressiva "minimització" del cas Lezo, que va acabar amb l'empresonament de l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González.

Així mateix, l'informe assenyala la "manca de pluralitat" en tertúlies informatives com ara la de 'La noche en 24 horas', que "en la setmana de la moció de censura de Podem no va convidar cap portaveu de la formació lila però sí Pablo Casado, del Partit Popular". I també adverteix d'un "increment dels casos de banalització o directament groguisme i falta de sensibilitat, com la cobertura d'una informació relativa a un nen autista al 'Telediario'".

El consell també lamenta la "falta de col·laboració" de "la major part dels responsables editorials" dels serveis informatius, entre els quals assenyala l'editora del 'Telediario 1', Pepa Sastre; el director del 'Telediario fin de semana', Pedro Carreño, i el director del Canal 24 Horas, Álvaro Zancajo. Cap d'ells, diuen, han contestat les preguntes i els requeriments que el consell els ha adreçat perquè oferissin la seva versió sobre els casos denunciats.