Debat: Té futur l’estat del benestar?

L’horitzó econòmic i polític és incert. Malgrat que el model de la democràcia liberal sembla no tenir alternatives, com ja va preveure en el seu moment Fukuyama, la crisi i els canvis polítics recents (representats per les diverses formes de populisme), ens fan dubtar que les certeses polítiques i econòmiques del passat tinguin cap oportunitat de consolidar-se en el futur. “L’estat del benestar és una d’aquestes institucions que formen part de la nostra manera de pensar en l’Estat però que alhora es diria que han caducat”, reflexiona Daniel Gamper, coorganitzador i comoderador del cicle ‘Diàlegs de Pedralbes’.

El model de l’estat del benestar i la seva pervivència en el futur serà l’eix central de la tercera conferència d’aquest cicle, organitzat per l’ARA i el Monestir de Pedralbes, que estarà moderada per Antoni Bassas. La conversa comptarà amb la participació de Margarita León, professora de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona.

“Pensem en l’Estat i ho fem en termes de reivindicació: és l’Estat el que ha de garantir que els més desafavorits tinguin les coses que necessiten per sobreviure, per tenir una vida digna: escoles, hospitals, igualtat d’oportunitats”, afirma Gamper. Té sentit exigir a les institucions de l’Estat que satisfacin aquestes necessitats? Té l’Estat els mitjans per fer-se càrrec del destí de les persones que han sigut menys afortunades per la loteria natural?

