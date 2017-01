La premsa de Madrid ja té sentència per a Oleguer Pujol

260x366 Portada de l'Abc, 13 de gener del 2017 Portada de l'Abc, 13 de gener del 2017

Tres diaris de Madrid –'Abc', 'La Razón' i 'El Mundo'– obren la portada amb la foto d'Oleguer Pujol. ('El País' s'inhibeix amb un títol diminut. Potser hi té a veure el fet que Oleguer Pujol tingués –segons van publicar diferents mitjans– accions de la companyia que va adquirir les seus del grup Prisa.) En tot cas, els tres titulen en un sentit molt similar. “El jutge admet que Oleguer Pujol ha seguit blanquejant, però refusa empresonar-lo” ('Abc'), “Oleguer Pujol segueix blanquejant, però el jutge el deixa en llibertat” ('El Mundo') i “El jutge deixa en llibertat Oleguer Pujol tot i que segueix blanquejant” ('La Razón'). És evident que censuren el magistrat i voldrien posar el benjamí dels Pujol entre reixes. I el fet que la notícia aparegui en gran –i relegui a espais menors la dimissió de Trillo– s'explica sobretot per la batalla catalana. Al capdavall, no és una sentència sinó un pas més dins del procés.

Mentrestant, a Catalunya només 'El Periódico' li dedica la foto de portada, però amb un titular molt petit i descriptiu: “Oleguer, sense passaport”. A la resta de diaris, apareix en primera pàgina, però en mòduls secundaris. I el to és neutre. Qui es mulla més, però en el sentit contrari que a Madrid, és 'La Vanguardia', amb aquest titular: “El jutge frena la Fiscalia i deixa lliure Oleguer Pujol”. Aquí no es recorda l'assumpte del blanqueig i el jutge apareix com un moderador que atura les pretensions de la Fiscalia. (Que, ben mirat, ja és el que fa un jutge habitualment.) El titular suggereix fins i tot excés per part del ministeri fiscal, que demanava presó preventiva per primer cop a un Pujol, després d'haver-la obviat per a Jordi Pujol Ferrusola, presumpte cervell financer de la família.

Evidentment, que pagui si és culpable. Però, mentrestant, el braç mediàtic de Madrid ja té el seu judici paral·lel.