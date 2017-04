La pressió d'obrir les 'cuines' de la premsa

Les cuines a la vista sempre donen un punt afegit de confiança: el client pot examinar, amb un simple cop d'ull, la higiene del local i la cura en la manipulació dels ingredients. És bo que els mitjans treguin també les seves cuines a la vista dels lectors. Alguns ho poden fer més que d'altres, esclar: la història els carrega de dependències no gaire honorables. L'agència Reuters ha fet un pas rellevant, en aquest sentit. Ha posat en marxa Backstory [El Darrere de la Notícia] un nou apartat que mostrarà el procés d'elaboració d'algunes notícies. S'explicarà, per exemple, com s'ha aconseguit la informació o bé quins processos de contrastació s'han seguit. El primer cas detalla com van fer una enquesta que avaluava el grau d'acceptació o rebuig d'algunes de les idees de Trump. I explica com a la meitat de la mostra no es va dir que les frases eren del president americà: així es podia saber –comparant les respostes amb els que sí que se'ls va informar de l'autoria de les declaracions– fins a quin punt influïa en la valoració del contingut saber que allò era una ocurrència trumpiana. El lector d'aquesta explicació, esclar, surt eixugant-se el bigoti tranquil amb el tovalló i content de saber que la notícia que va llegir era rigorosa. ¿Quantes de les enquestes que publiquen els diaris aguantarien una jornada de portes obertes? El 88,8% dels meus sondejats diuen que poques.

L'agència informa també que, a partir d'ara, les seves històries inclouran, al final, un enllaç cap al seu codi ètic. Es tracta d'un document creat el 1941 –enmig, doncs, de la Segona Guerra Mundial– on es comminava els seus empleats a actuar sempre amb integritat, llibertat i imparcialitat. El fet que 76 anys després segueixin sent vàlids és tot un recordatori –en temps de postveritats i altres neologismes– que l'essència d'aquest ofici segueix sent la mateixa: l'honestedat.