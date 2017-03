Rajoy, Catalunya i les obligacions d’un president

MÀRIUS CAROL li recorda a Rajoy que Herrero de Miñón o Rubio Llorente creuen que la personalitat de Catalunya podria quedar reconeguda a la Constitució, igual que es va trobar la manera amb el País Basc. I Rajoy li contesta: “Jo no soc un constitucionalista, soc el president del govern d’Espanya; la meva missió fonamental és complir i fer complir la llei”. O sigui que el president del govern no és un líder. No ha d’impulsar cap visió estratègica. No ha d’intentar la més mínima transformació de la realitat fent servir els formidables mecanismes reservats al poder executiu. En resum, que fer política no és la missió fonamental d’un polític. I afegeix que reformar la Constitució seria una feinada, i que no hi ha prou serenitat. Missatge de Rajoy: la llei és l’únic programa polític perquè Espanya ja està bé com està. Atada y bien atada.