Avui el PP, dilluns la Falange

EL PP DE MADRID FA un acte aquest divendres per demanar a l’alcaldessa Carmena que no permeti el discurs de Puigdemont, dilluns que ve, en un local municipal madrileny. La convocatòria del PP és penosa i se situa al mateix nivell patètic que la resposta que l’estat espanyol està donant a la demanda d’un referèndum, que aquesta setmana ha incorporat la novetat de la querella preventiva per la intenció de comprar urnes. L’estat espanyol, i el PP que el governa, es neguen a escoltar com a adults i com a demòcrates que resolen les seves diferències votant, i tracten els catalans que demanem el referèndum com a presumptes delinqüents. Això d’avui serà agit-prop de cara al Telediario, ¿però quina diferència hi haurà amb la Falange, que es manifestarà dilluns?