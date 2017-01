Donar-li a Puigdemont el tracte que es mereix

RAJOY VA CELEBRAR aquest dimarts, a Madrid i entre les riallades complagudes d’un auditori entregat, que a Puigdemont, a Brussel·les, li haguessin donat “el tracte que es mereix”. El menyspreu és la prerrogativa dels forts però té conseqüències. No haver escoltat els catalans quan en referèndum van dir sí a l’Estatut del 2006 ha obligat el govern espanyol a fer el paperot d’haver d’anar pel món pidolant a les cancelleries suports davant les pretensions d’independència de la seva regió més exportadora, i que té com a capital una ciutat de la talla internacional de Barcelona. I que l’Europa dels estats es tapi els ulls davant un president que hi va a proposar una sortida democràtica i fa professió de fe europea, n’hauria de fer avergonyir uns quants a Brussel·les. No és el tracte que es mereix.