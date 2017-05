Mariano Rajoy diu a Carles Puigdemont: “Convenci els 350 diputats” si vol votar. Però és lògic que els 350 diputats no es deixin convèncer perquè la independència de Catalunya els penalitza directament. És per això que existeixen els jutges i els observadors internacionals i fins i tot els mediadors culturals. No es pot ser jutge i part. Si jo em vull divorciar, puc passar-me una vida mirant de convèncer el meu home. Abans el divorci te l’havien de “concedir”. Ara això ha canviat. Si jo dic que pateixo una injustícia a la feina no hauré de negociar amb el que la fa possible, sinó amb un tercer neutral.

Els abolicionistes no van convèncer els esclavistes, els antimilitaristes no van convèncer els militars, els republicans no convenceran els monarques. Si la vida funcionés així res s’hauria mogut, perquè sempre les elits s’haurien negat a “ser convençudes”. I és per això que hi ha el carrer. Les protestes continuades han fet que el món no tingui més remei que moure’s. Sense protestes les gallines seguirien ponent ous amuntegades en granges, els pares i els mestres seguirien pegant als nens, se seguirien tallant troncs a l’Amazones, se seguirien trepitjant els drets dels indígenes, les dones no votaríem. No dubteu que si no hagués protestat ningú, a ningú no se li hauria acudit dir: “Va, que votin, pobretes!”

Convenci’m vostè a mi, Mariano Rajoy. Expliqui’m per què el pressupost del MNAC és de 15 milions d’euros i el del Prado tres cops més, però jo els pago tots dos. Convenci’m de per què han apujat l’IVA dels espectacles teatrals, però, en canvi, el Teatro Real de Madrid no en paga, d’IVA (ni lloguer, per cert). Digui’m per què la Policia Nacional cobra un plus de capitalitat per treballar a Madrid, digui’m per què a l’aeroport del Prat hi ha caos i als de la resta de l’Estat no, digui’m per què ens controlen els llibres de text com si fóssim imbècils. Convenci’m, aviam si em quedo.