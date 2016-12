Llista de bons propòsits 2017

Benvolgut 2017, el finat 2016 ha sigut de traca. Hem fet portades que no hauríem volgut fer mai dedicades al Brexit, la victòria de Donald Trump, la impotència europea en la crisi dels refugiats, la destrucció de Síria, la violència islamista, el poder de la ignorància i la reacció. Però també n’hem fet sobre la recerca, l’educació, la passió pel coneixement, la perseverança per fer un país millor, la recuperació de l’economia. El 2017 col·lectivament comença amb moltes incògnites: si Trump serà tan perillós com sembla, si Putin mantindrà les seves ínfules imperials, si Europa haurà après del seu passat i mantindrà els valors de pau, cooperació i tolerància que van fundar la Unió. Si els catalans votarem en referèndum o en constituents i quin serà l’equilibri de forces. Malgrat tot, el 2017 és una pàgina en blanc on avui podem escriure la llista de bons propòsits dels que fem el vostre diari: continuarem sent europeistes, creient en la capacitat transformadora de la política, serem cada dia més lliures, lluitarem per ser mereixedors de la vostra confiança, escoltarem les persones, veurem les bones notícies, donarem a les dones la visibilitat que els correspon, creurem en els idealistes, denunciarem els tramposos, no ens acovardirem amb el poder, ens emmirallarem en els valors dels millors que ens han precedit en el somni d’un país net, noble, culte, ric, lliure, desvetllat i feliç.