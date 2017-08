La Sexta i el frau del portaveu dels Mossos

Dilluns a la tarda, a les 17.49h, en plena operació dels Mossos a Subirats, al programa Más vale tarde de La Sexta, Hilario Pino donava pas a un tal Valentín Anadón, a qui va presentar com a portaveu dels Mossos d’Esquadra. El rètol sobreimprès en pantalla reiterava el càrrec. Després de saludar-lo li va preguntar si li podia confirmar la identitat de l’home interceptat a Subirats. I Anadón va precisar: “ No. Lo que podemos confirmarles desde la FEPOL, la Federación de Profesionales de la Seguridad Pública en Catalunya, es que en Subirats se ha producido un tiroteo en el cual se ha abatido a un individuo sospechoso [...]” Anadón no va corregir el presentador sobre el càrrec que li atribuïen erròniament però es va curar en salut precisant el sindicat policial en nom del qual parlava. Amb tot, el rètol en pantalla no es va rectificar. Seguia sent el portaveu dels Mossos.

Tota l’entrevista era per saber dades de l’operatiu que s’estava produint. Les seves afirmacions, però, sorprenien en comparació amb l’enorme i encertada cautela informativa que ha caracteritzat aquests dies el cos dels Mossos. A Anadón li preguntaven si els trets físics de l’home abatut coincidien amb els del que conduïa la furgoneta, i ell va arriscar-se: “ Creo que podemos aventurarnos y decir que muy posiblemente es la misma persona, pero deje que seamos prudentes porque todavía estamos procesando la información”. A la pregunta de si anava armat, més incerteses: “ En principio no, pero coja usted esto con las debidas reservas porque esto lo estamos retransmitiendo en caliente”. Quan li preguntaven pels moviments d’Abouyaaqoub, deia: “ Yo supongo que habrá ido deambulando y moviéndose”. Entre el “ podemos aventurarnos”, l’“ en principio” i el “ yo supongo” està tot dit sobre la seva fiabilitat. Acabada la conversa, Hilario Pino el va acomiadar amb un “ Gracias, portavoz”.

L’autèntic portaveu dels Mossos d’Esquadra és Albert Oliva, no Valentín Anadón. Consultat el departament de premsa dels Mossos sobre Anadón, primer desconeixien qui era i després de revisar una base de dades es van limitar a confirmar que era un mosso. Sens dubte, la perícia del personal de producció de La Sexta a trobar un mosso que canta La traviata mentre l’operatiu està en marxa és indiscutible. Ara bé, és obvi que la cadena va donar gat per llebre a l’audiència, atribuint un càrrec, una informació i una credibilitat a algú a qui no li corresponia. Potser s’evidencia alguna esquerda en els protocols de comunicació dels Mossos i en la dinàmica d’algun sindicat que s’atribueix més funcions del compte. També és cert que gestionar la vanitat de determinades persones és complicat, i més en uns dies tan difícils, en què la immensa majoria de mossos estan molt enfeinats i plenament abocats a afers molt més importants que les ganes de sortir a parlar a la tele.