6/06: Encara hi són a temps

CATALUNYA I ESPANYA són a un pas d’entrar en una situació política plena d’incerteses. Des de fa anys, la població de Catalunya viu amb un malestar creixent la seva relació amb Espanya. Només una minoria deixaria aquesta relació tal com està. Un nombre molt important de catalans creu que s’han de fer reformes profundes -federalisme, concert econòmic...- que canviïn de manera substancial aquesta relació, sense sortir d’Espanya. Un nombre encara més important creu que l’única solució és un estat propi. La immensa majoria, un 80 per cent, creu que la manera d’arbitrar entre aquestes opcions és un referèndum pactat amb l’Estat. La Comissió de Venècia ho avala. Però l’Estat es nega a pactar el referèndum i ni tan sols està disposat a plantejar-se aquelles reformes profundes. L’aventurisme del govern espanyol, tancant les portes a la fórmula que vol la majoria dels catalans, el referèndum pactat, aboca Catalunya a triar entre convocar un referèndum unilateral (amb la tensió i la confrontació que això suposa) o deixar-ho tot com està, cosa que converteix el problema català en crònic. Som a un pas. El govern espanyol encara és a temps d’escoltar i acceptar el referèndum pactat que volen els catalans i que Europa aplaudiria i entendria.