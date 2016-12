28/12: Esteu tots equivocats

LLEGEIXO L’ARTICLE de José María Carrascal a l’ Abc titulat Postal poco navideña. Explica que li arriben trucades dels seus amics a Catalunya, indignats per la “ calamitosa situación política” per culpa dels independentistes. “ Hasta ahí, todo bien”. Però de sobte Carrascal s’adona que aquests amics indignats li diuen també que una part de la culpa és del govern espanyol: “ Ha sido poco flexible, debió permitir la consulta...” Fins i tot els amics de Carrascal creuen que les culpes estan repartides! “ Si esto dicen los catalanes que se sienten también españoles, ¿qué pasará con los que no se sienten o se sienten sólo a medias?” M’interessa continuar llegint per veure quina conclusió en treu. “ Esto significa que el lavado de cerebro que ha tenido lugar en Cataluña en las últimas décadas ha sido a fondo”. Si els meus amics, que viuen a Catalunya, pensen una cosa una mica diferent de la que penso jo, és que els han rentat el cervell. Ni un segon de dubte. Ni un moment per considerar la remota possibilitat que tinguin una mica de raó o de raons. Certament, aquí també en tenim alguns. Però costa molt discutir amb algú que creu que si penses el contrari, o fins i tot el mateix però amb un matís diferent, és que estàs sonat o t’han buidat el cap.