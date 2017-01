21/01: El món al revés

EL MÓN REP TRUMP a la presidència dels EUA amb una enorme perplexitat. Com carai hi ha arribat? Què hi farà? Hi ha una sensació que la realitat s’ha escapat dels nostres esquemes d’interpretació, de les eines que havíem creat per explicar-la i preveure-la. I només faltava que a Davos el representant xinès fes un elogi entusiasta del lliure comerç mentre el representant nord-americà feia una intervenció en contra d’aquesta llibertat, proteccionista. El món al revés. Potser és que vam fer els nostres mapes del món en temps de la Guerra Freda, en què les coses eren tenses però senzilles: hi havia dictadures comunistes, hi havia democràcies capitalistes i hi havia dictadures capitalistes suportades per la lògica de la Guerra Freda. Però ara hi ha coses que no imaginàvem. La Xina no actua ben bé com un país comunista, més aviat com un capitalisme d’estat. Existeixen democràcies autoritàries, on es vota i hi ha pluralisme de partits, però les llibertats es respecten més aviat poc (Turquia, Rússia, Veneçuela). Els governs perden sistemàticament els referèndums que convoquen. En aquest paisatge confús, Trump esdevé president, fill de la confusió i causa de confusió. Potser és això: Trump només podia arribar a la presidència en un món al revés.