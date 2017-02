16/02: Urnes contra democràcia

LA SENYORA Cayetana Álvarez de Toledo, després d’assistir convidada al judici del 9-N i al congrés del PP, feia servir la curiosa expressió “urnes contra democràcia”. L’aplicava al cas català per demanar emfàticament el contrari, que la democràcia vagi contra les urnes. Fins i tot fora de tot context, la frase és insòlita. Contraposar urnes i democràcia, que són indissociables, és ben nou. Certament, hi ha hagut urnes sense democràcia, però el que no hi ha hagut mai és democràcia sense urnes. Què vol dir, aquesta tesi? ¿Que la democràcia no viu en el vot popular, sinó a la impremta del BOE? ¿Que hi ha certes veritats, metafísiques o científiques (l’existència de Déu, la unitat d’Espanya, la llei de la gravetat), que no té sentit sotmetre al vot dels ciutadans? ¿Que votar és profundament antidemocràtic i que la veritable democràcia és impedir que es voti? La tesi és tan innovadora i té tan poca competència a l’hora de formular-la que li recomanaria a l’autora una tournée per universitats de tot el món. Probablement a Europa no tindria gaire èxit (si més no fins ara), però de ben segur que tindria una gran acollida en altres llocs del món. Perquè n’hi ha molts d’interessats a impedir que la gent voti, i van curts d’arguments.