22/02: A veure, l’oferta

DIU QUE EL GOVERN ESPANYOL prepara una generosa oferta per a Catalunya, capaç de convèncer els indecisos i fins i tot un sector avui independentista. Fantàstic. Si estan realment convençuts de l’atractiu de l’oferta, suposo que estaran entusiasmats davant de la possibilitat de confrontar-la a les urnes amb l’opció independentista. Ha de ser a les urnes, perquè l’oferta s’hauria de fer al conjunt dels catalans, no pas al Govern (que no té el mandat d’acceptar-la o de refusar-la). I en aquest cas les urnes són un referèndum: o la proposta que fa Espanya o la independència. No servirien unes eleccions (presentades com a plebiscitàries pel govern espanyol!) perquè sempre hi ha altres factors que distorsionen la resposta i perquè hi haurà un percentatge que dirà que ni una cosa ni l’altra, i aquests se’ls acabarà volent sumar tothom. Fantàstic, doncs, que hi hagi oferta, i que es concreti ben aviat, perquè els catalans puguin triar plenament informats. Però que es concreti. Perquè de les últimes pel·lícules sobre la qüestió catalana anunciades a les nostres pantalles - Rajoy dialogant, Tribunals en acció, Independentistes violents, Oferta atractiva i Negociacions secretes de moment només se n’ha estrenat una. La dels tribunals.