20/8: Sense ulleres

HI HA UNES VEUS que xiuxiuegen al món: “Hi ha hagut un atemptat jihadista a Barcelona perquè allà les autoritats estan obsessionades amb la independència”. L’aprofitament polític dels morts és fastigós, i a sobre l’argument és absurd. Quan va haver-hi l’atemptat a Madrid sota el govern d’Aznar, ¿la culpa era de l’independentisme català? ¿L’obsessió dels catalans per la independència té alguna cosa a veure amb els atemptats de París o de Niça, de Londres o de Berlín? No s’aguanta per enlloc, però en qualsevol cas, si algú vol tenir dades per interpretar políticament l’impacte dels atemptats de Barcelona, que pregunti. I no em sembla bona idea preguntar a qui s’ho mira amb unes ulleres malaltisses i obsessives que tot ho tenyeixen del rebuig al dret dels catalans a decidir el seu futur. Que preguntin a qui, des de Barcelona estant, sense ulleres de cap mena (ni aquestes ni les contràries) va viure el dijous amb una sensació general: que davant de la tragèdia, qui va assumir les responsabilitats d’estat a Catalunya va ser el govern català, mentre que el govern espanyol reaccionava tard i arrossegat. I que totes les policies devien fer-ho bé, però la que va ser percebuda per la ciutadania com la seva primera línia de defensa van ser els Mossos.