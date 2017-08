27/8: Fer majories

El fonament de la democràcia és que les persones tenen dret a pensar diferent. I la lògica democràtica és que persones que pensen diferent però comparteixen un objectiu poden constituir una majoria social per tal d’aconseguir aquest objectiu compartit. Vull dir que està contra la democràcia la idea de les unitats imposades, forçoses. Però està també contra la lògica democràtica que cadascú només es pugui ajuntar políticament amb aquell qui pensa exactament igual que ell. Per exemple, persones amb models de societat contraposats però que comparteixen la idea que la independència seria positiva per als catalans tenen dret a constituir una majoria social per arribar a la independència, sense que això signifiqui que han de compartir tota la resta de posicionaments. I també que persones que tenen visions del món contraposades però estan d’acord a condemnar i combatre la violència terrorista poden constituir una majoria social per expressar-ho. Aquestes majories socials, legítimes i variables, s’articulen entorn d’objectius concrets. I una persona pot participar -o promoure- en majories socials diferents, entorn d’objectius diferents. Només cal tenir un instrument clar i net per expressar i endreçar aquestes majories. Existeix: votar.