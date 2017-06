Els diaris antireferèndum no mouen fitxa amb la data i pregunta

Esperàvem amb la provocació del referèndum que entressin els tancs per la Diagonal (per allò de cridar una mica l'atenció internacional), però al final no han enviat ni un trist i tricorniat guàrdia civil en Segway. Caldrà esperar a la convocatòria perquè, de moment, la resposta del govern central ha estat discreta i –de nou en admirable harmonia–, també ho ha estat la premsa de Madrid, sempre presta a entonar les melodies estatals. No fa ni un mes que 'El País', el (presumptíssimament) més moderat dels quatre rotatius, deia que Rajoy estava disposat "a tot" i que la presència d'urnes a Catalunya era un inassumible "cost d'imatge internacional". Doncs bé, ara que ja hi ha data i pregunta... l'Abc ni tan sols li dona honors de portada. On és el nostre "órdago" diari? 'El País' es limita a dir: "Puigdemont consuma el repte: referèndum il·legal a l'octubre". El de 'La Razón' és "1/10/2017: el dia del no referèndum" i, en un subtítol, amplia: "Moncloa controla els contractes de la Generalitat, les empreses i els fons per evitar la consulta".

Moderació també entre la premsa catalana que arrufa el nas amb el referèndum. 'La Vanguardia' ho mata amb un titular relativament neutre: "Puigdemont anuncia l'1-o i Rajoy espera els fets" i 'El Periódico 'hi posa només una mica de salsa amb "La papereta de Puigdemont". Em quedo amb el subtítol, tanmateix, que diu: "El Govern respon: "cada cop són menys. Ja només hi ha els més radicals"". És indicatiu que el diari, en referir-se a Govern a seques, s'estigui referint a l'espanyol. És la prova d'on situa el centre del seu marc mental (i institucional). Al final, detalls com aquests són més potents que qualsevol editorial.

Resumint, a la vista de les portades: hi ha cert desconcert entre els repatanis a l'autodeterminació. Haurien de moure fitxa, però no acaben de saber com.