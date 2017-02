27/2: Bona notícia de València

L'ELECCIÓ D’EMPAR MARCO com a nova directora de la televisió pública valenciana és una notícia magnífica que ens arriba de València. Perquè la llengua compartida i la identitat pròpia dels valencians necessiten una televisió pública valenciana forta, arrelada i professional. No crec que hi hagi d’haver una televisió pública única de Salses a Guardamar. Crec que ha d’haver-hi televisions adaptades a la mirada i a les necessitats de cada territori, però col·laborant amb la resta de televisions públiques de la mateixa llengua. TV3 ha hagut de fer de televisió dels valencians en la seva llengua, però el natural és que aquesta funció la faci la televisió valenciana i que després comparteixi produccions, doblatges, potser corresponsals, amb TV3 i IB3. Conec i admiro l’Empar Marco de fa molts anys. En sé la professionalitat, la capacitat de treball i la concepció neta del periodisme com un servei públic respectuós amb els fets i plural en les opinions. Li conec la profunda valencianitat, el compromís amb la llengua -que és el que dona sentit a aquestes televisions públiques- i la capacitat de bastir ponts. És una bona notícia per al País Valencià, per al periodisme i per a la llengua. És a dir, per a tots els que ens ho estimem.