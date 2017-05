El govern espanyol menysté Catalunya en la crisi del Prat

Han hagut de passar disset dies des que va esclatar l’escàndol de les cues a l’aeroport del Prat per passar els controls de passaports perquè el govern espanyol posi fil a l’agulla. I ho ha fet menystenint les institucions catalanes (Generalitat i ajuntaments) i autoatorgant-se un mes de coll per solucionar del tot el problema. Segons va anunciar ahir el delegat del govern espanyol, Enric Millo, abans de l’estiu arribaran quaranta nous aparells verificadors de documentació i mig centenar d’agents, que se sumaran a la quarantena que van arribar la setmana passada. La meitat dels reforços arribaran en els pròxims dies, però les mateixes autoritats reconeixen que això només servirà per parar el cop. Així doncs, els passatgers de vols internacionals hauran de carregar-se de paciència, almenys durant un mes. El perjudici que provoca al sector turístic tant la falta de previsió com la lentitud a l’hora de reaccionar és més que evident, i així s’ha fet notar. La imatge de les cues al Prat just a l’inici de la temporada és una pèssima carta de presentació que es pot traduir en cancel·lacions de reserves. El govern de l’Estat i Aena no han estat, en aquesta crisi, a l’altura de les necessitats d’un destí turístic de primera línia com Catalunya.

Però és que, a més, les autoritats espanyoles han actuat amb prepotència i desconsideració quan no han convidat la Generalitat ni els ajuntaments afectats a les reunions on s’havien de prendre i comunicar les mesures per solucionar el problema. Millo està tan obsessionat per traslladar a l’opinió pública que el govern espanyol resol els problemes dels catalans que ha ignorat que a Catalunya compta amb diversos nivells d’administració que mereixen un mínim de respecte institucional per les seves competències.

Un cop més, l’actitud de Millo demostra que un dels principals problemes del sistema polític espanyol és la confusió entre institucions i partit o, si ho prefereixen, l’ús partidista de les institucions. Els representants del Govern i dels consistoris han estat votats pels ciutadans catalans i, per tant, quan se’ls menysté s’està menystenint tota la societat catalana. El fet que els representants de l’administració de l’Estat no entenguin aquest principi elemental del funcionament de la democràcia explica, malauradament, moltes coses.