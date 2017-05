15/5: Margallo no és Rajoy

UNA CERTA INCONTINÈNCIA verbal castissa ens ha fet creure que Margallo és l’ala extremista de l’unionisme del PP. I que al seu costat el mateix Rajoy és un moderat. És al contrari. Rajoy és molt més extremista que Margallo. És veritat que Margallo fa declaracions incendiàries: destruir les urnes, pressionar els governs, manar els Mossos des del Govern Civil... Però en el fons això és l’expressió exagerada i explícita de la tercera via. Mesures tremendes i radicals per combatre l’independentisme, però al mateix temps fer alguna oferta política: refer la Constitució, parlar de llengua i de finançament, és a dir, oferir un reconeixement cultural i simbòlic més gran i esmorteir el dèficit fiscal i el mal finançament de l’autonomia. Això és la tercera via. Sense amagar res. Certament, el seu combat a l’independentisme és més explícitament virulent que el de Rajoy. Potser és més echao p’alante : Rajoy sap que algunes de les coses que diu Margallo no es poden fer sense un cost d’imatge inassumible. Però si més no Margallo creu que Espanya té un problema i que s’hi ha de donar una resposta política. Rajoy fa veure que Espanya no té cap problema i que la nosa catalana s’ha d’esclafar als tribunals. Rajoy és infinitament més radical.