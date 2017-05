3/5: La imatge de Barcelona

AQUEST CAP DE SETMANA llarg, un nombre important de viatgers de tot el món han sortit o arribat a Barcelona per l’aeroport del Prat amb la sensació que aquesta és una ciutat tercermundista incapaç de resoldre bé problemes de logística bàsics, com organitzar d’una manera eficient el control de passaports. No és culpa de la gent que hi havia fent el control. És culpa de la gent que no hi havia. Vull dir, que aquest cop a la imatge de la ciutat, que afecta una de les principals indústries, que és la turística, es deu a errors de planificació comesos lluny de la ciutat, per organismes que no es miren el món des de Barcelona i dels quals podem tenir la sospita, encertada o no, que no són prou sensibles a les necessitats de la ciutat. Algú ha arribat a dir que darrere d’això hi ha una actitud de boicot. Seria massa greu. En tot cas va passar a l’aeroport de Barcelona i no a l’aeroport de Madrid, per exemple. Si la gestió de tot plegat es fes des d’aquí potser també fallarien coses. Però si el que ens estem jugant és la imatge de Barcelona, seria bo que tinguéssim des de Barcelona la capacitat de decidir i actuar en allò que pot afectar-la. I si tenim mala imatge, com a mínim que sigui per culpa nostra i no per culpa dels altres.