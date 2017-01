17/1: El rei a Riad

NO EM SÉ IMAGINAR un viatge de cap altre cap d’estat o de govern del món occidental a l’Aràbia Saudita que no digui ni una paraula sobre els drets humans. Com si fos un viatge a Suècia o al Canadà. I si ho fessin, no em sé imaginar cap opinió pública en el món occidental que no discutís i critiqués aquest silenci clamorós. Doncs fins on jo sé, el rei d’Espanya ha anat a l’Aràbia Saudita, en un clima d’enorme cordialitat, i sense dir-ne ni una paraula, directa o indirecta. Ja no parlo de discutir l’oportunitat de la visita (que em sembla discutible). Tampoc de discutir-ne el nucli econòmic: el rei hi ha anat fonamentalment a vendre. Però un cap d’estat no és un viatjant de comerç, només. Té una responsabilitat política, que comparteix amb el govern de torn. I sobta l’absència de debat, la condescendència, la manca de mirada crítica de l’opinió pública espanyola en relació a la seva monarquia. Del rei no se’n parla, si no es per a bé. I això no és normal ni saludable. Sort de la secretària d’estat de Comerç, que ha tingut el gest polèmic de no cobrir-se el cap ni canviar d’indumentària. Si més no, ens ha recordat que Riad no és ben bé Estocolm. I que si creiem que els drets humans volen dir alguna cosa, ho han de voler dir arreu i per a tothom.