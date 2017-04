Isabel Bonig demana al PP valencià que passi a l'atac

Quan un grup de persones s'enfronta a una prova dura, per exemple una travessa pel desert polític, és vital l'elecció d'un líder que no dubti. Algú que no caigui en la desesperació i que no badi quan el camí es posi costa amunt. Una persona que disposi d'unes conviccions tossudes i sigui poc procliu al dubte. Aquests van ser els atributs que van propiciar la tria d' Isabel Bonig com a substituta d'Alberto Fabra. La seva condició de fervorosa creient en el Partit Popular i en el seu ideari, i la seva disposició a defensar-lo davant qui fos, i passés el que passés, van facilitar la seva elecció, i no la de l'exconsellera d'Educació, María José Català, d'un tarannà més conciliador i més decantada al diàleg.

Quasi dos anys després, i en el dia de la seva elecció com a presidenta del Partit Popular, Isabel Bonig, ha convidat els seus companys de partit a assumir els seus valors. La castellonenca pretén guiar la formació en un viatge que recarregui ideològicament el partit. "El consens està bé, però l'essència de la democràcia és la confrontació de projectes. Sense ideologia no hi ha política", ha subratllat Bonig durant el seu discurs.

"Cal eixir al carrer i lluitar"

La nova presidenta del PP valencià ha demanat als seus companys que passin a l'atac, que "lluitin". "Cal eixir al carrer i estar presents en tots els debats. Podem demanar perdó pels nostres errors, però mai per ser del Partit Popular", ha subratllat Bonig.

En el capítol d'esmenes, la dirigent popular s'ha mostrat disposada a tornar a demanar perdó, però ha subratllat que és "l'última vegada". "Hui tanquem una etapa difícil. Perdó pels errors i per la corrupció. Hi hagué gent indecent que es va aprofitar dels ciutadans de bona fe i dels militants".

540x306 Isabel Bonig i María Dolores de Cospedal / MANUEL BRUQUE Isabel Bonig i María Dolores de Cospedal / MANUEL BRUQUE

El dret a millorar i a no aigualir en la mediocritat

L'ideari amb el qual Bonig desitja rearmar els populars pretén assumir els posicionaments lliberals més estrictes. No en va, la dirigent del PP s'enorgulleix del sobrenom de "Margaret Thatcher valenciana". En conseqüència, el discurs dels populars es basarà en la defensa de "la llibertat a escollir" dels ciutadans, una llibertat que "permeti ascendir a qui més s'esforci i sigui millor, una llibertat que permeti guanyar més a qui més treballi, i menys a qui es passi el dia protestant. Reivindiquem el dret a millorar i no a igualar en la mediocritat", ha subratllat la presidenta del PPCV.

540x306 Isabel Bonig durant la seva intervenció / MANUEL BRUQUE / EFE Isabel Bonig durant la seva intervenció / MANUEL BRUQUE / EFE

Record a Rita Barberá i absència de Francesc Camps

Isabel Bonig, com a persona orgullosa del seu partit, no defuig el passat de la seva formació, i així ho ha remarcat en el seu discurs. Tot i això, els dirigents que van portareal PP valencià al seu zenit electoral i, després, als jutjats, han brillat per la seva absència en la primera jornada del congrés que tancarà Mariano Rajoy. El buit més destacat, el de l'expresident de la Generalitat Valenciana, Francesc Camps. Per a Rita Barberà, s'ha fet una menció en el preàmbul i un llarg aplaudiment.

Bonig ha destacat l'aportació de l'exalcaldessa, "que ha estat clau en la construcció del centredreta valencià i espanyol". Qui també ha recordat a Barberà ha estat la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, que ha assegurat que l'exalcaldessa anima "des del cel" Bonig a tirar endavant.