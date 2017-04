Ciutadans relleva a Alexis Marí com a portaveu a les Corts

L'executiva de Ciutadans ha rellevat del seu càrrec al portaveu en les Corts valencianes, Alexis Marí. El seu lloc l'ocuparà María del Carmen Sánchez. Amb aquesta decisió l'organització pretén millorar la seva "cohesió interna". Alexis Marí ha estat molt crític amb les decisions adoptades pel partit que encapçala Albert Rivera durant els últims mesos.

El canvi l'ha explicat el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, qui ha assenyalat que la decisió s'adopta per una qüestió de "confiança política" i buscant una major coordinació "tant del grup parlamentari com a nivell orgànic".

Marí ha valorat la decisió mitjançant Twitter on ha assegurat que "2.200 euros donen per a moltes coses en una nòmina, però no per a comprar ànimes. La meva no".