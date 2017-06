La 'Crida pel finançament' reclamarà avui dissabte la fi de "l'espoli" dels valencians

Un centenar d'entitats, sindicats i partits polítics agrupats en la ' Crida pel finançament valencià' han impulsat la manifestació que aquest dissabte a partir de les sis de la vesprada i des del Parterre de Jaume I recorrerà els carrers de València per reclamar la retirada dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2017, denunciar "l'espoli que pateix el País Valencià per part de l'estat espanyol" i dir "prou" a l'infrafinançament dels valencians.

A més de partits com Podem, Esquerra Republicana del País Valencià, Esquerra Unida, o sindicats com la Intersindical Valenciana, regidors de 49 ajuntaments de nord a sud del País Valencià han expressat el seu suport a la manifestació. A títol individual també ho ha fet el síndic de Comptes, Vicent Cucarella, la secretaria autonòmica d'Hisenda, Clara Ferrando, o el portaveu de Compromís a les Corts Valencianes, Fran Ferri.

Una de les portaveus de la crida, Consol Barberà, ha destacat que tots els partits representats a les Corts Valencianes, "sense excepció", varen signar una declaració institucional contra els PGE i en demanda de mobilitzacions que cohesionessin la societat a l'entorn d'aquesta reivindicació. En aquest sentit, Barberà ha denunciat que "mai" des del 1982 els PGE han cobert les necessitats d'educació, sanitat i serveis bàsics del País Valencià i que cada any l'Estat ofereix un préstec a través del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) que genera més deute.

"Espoli i tracte colonial"

La portaveu ha afegit que enguany, a més, la inversió per càpita dels valencians és "la més baixa de tot l'estat espanyol, 119 euros," i ha considerat que "l'espoli" i "el tracte colonial" dels valencians ha provocat un empobriment per sobre de la mitjana. "És una absoluta anomalia que una autonomia amb un PIB per sota de la mitjana pagui com si fos rica", ha lamentat Barberà.

Per la seva banda, el portaveu de la Intersindical Valenciana, Vicent Maurí, ha assegurat que la manifestació d'avui és "un primer pas" perquè el missatge de l'infrafinançament arribi a la societat. Mauri ha valorat com un "èxit" que la reivindicació d'un tracte just es trobi en l'agenda valenciana, "perquè fa 20 anys no hi era. Cal que també sigui l'eix central del pròxim 9 d'octubre, diada del País Valencià".