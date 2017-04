Educació permetrà dos hores i mitja més d'anglès als centres amb més docència en castellà

La conselleria d'Educació permetrà als centres educatius que optin pels nivells bàsics del Programa d'Educació Plurilingüe, i que tenen el castellà com a llengua vehicular, disposar de dues hores i mitja més de docència d'anglès a la setmana. Així ho ha comunicat el departament que dirigeix Vicent Marzà al ministeri d'Educació en la carta que li ha enviat per donar resposta als aclariments sol·licitats pel departament que encapçala Íñigo Méndez de Vigo.

El ministeri havia reclamat informació sobre aquesta normativa per considerar que podia existir una "discriminació" per vincular l'accés a més hores de docència en l'anglès a la tria dels nivells del programa de Plurilingüisme amb major presència del valencià com a llengua vehicular: l'intermedi i l'avançat.

Un nou decret modificarà l'actual programa



En la seva resposta al ministeri, la conselleria d’Educació assenyala que està redactant un nou decret per a Primària amb l'objectiu de donar major autonomia als centres educatius, i, així, adaptar-se "als contextos específics". Aquest norma, i segons ha explicat el departament que dirigeix Vicent Marzà, permetrà que cada centre dispose de dues hores i mitja setmanals de "lliure configuració". Segons la conselleria, aquest espai horari serà el "més adequat" perquè els centres educatius incrementin la presència de l'anglès.

El ministeri accepta els aclariments

Des del ministeri d'Educació han acceptat aquests aclariments, tot i que han remarcat que estaran "pendents de les modificacions anunciades", i que comprovaran que s'ajustin al marc legal.

La conselleria assegura que els canvis no obeeixen a la carta del ministeri

Per la seva banda, des de la conselleria que dirigeix han defensat que els canvis a la normativa estan redactant-se "des de fa mesos", i que, per tant, no obeeixen a la carta del ministeri d’Educació. Tot i això, han agraït al departament de Méndez de Vigo que "haja entès que aquest decret assegura el plurilingüisme educatiu a l'alumnat valencià".