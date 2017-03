Empar Marco puntualitza que el nom de la nova radiotelevisió valenciana serà à.mèdia

La sorpresa causada pel nom escollit pel consell rector per a la nova radiotelevisió valenciana, à., i la forta oposició mostrada pel Partit Popular i Ciutadans a aquesta denominació per la seva suposada "vinculació a l'independentisme català", podrien haver estat les causes que han impulsat la nova directora general de la corporació, Empar Marco, a intentar resoldre dubtes sobre el nom escollit i, potser, també, a espantar algun fantasma anticatalanista. Així doncs, i mitjançant una piulada, Marco ha ampliat la informació oferida anit per la nota de premsa de la Generalitat Valenciana.

à.mèdia és el nom que ha escollit per unanimitat el Consell Rector de la CVMC. Està per desplegar. Esperem que els publicistes treballen — Empar Marco (@emparmarco) 9 de març de 2017

