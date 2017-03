Marzà assegura que el model plurilingüe valencià esdevindrà una referència a nivell europeu

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, s'ha mostrat convençut que el model valencià d'ensenyament plurilingüisme es convertirà en "referència i model europeu".

Amb aquestes paraules Marzà ha eixit al pas de la petició realitzada pel ministeri d'Educació que mitjançant una carta li ha sol·licitat alguns "aclariments" sobre la normativa valenciana.

Des de la conselleria d'Educació han subratllat que la petició del ministeri "en cap cas posa en dubte els objectius" de la norma --que són "més anglès i domini de les dues llengües oficials", així com la base jurídica que la sustenta.

La Generalitat valenciana "ha agraït" l'interès manifestat per part del ministeri sobre el nou programa educatiu, "ja que tots els dubtes que es puguin generar serviran per a esclarir encara més la consistent base metodològica del decret".

Des del departament que encapçala Marzà han defensat que la seva norma està basada en l'aprenentatge integrat de llengües, que "ara com ara, s'utilitza en països com Finlàndia o Canadà i que situarà a l'autonomia valenciana en un lloc de referència i model europeu en aprenentatge de llengües".

Resposta a Ciutadans

Des de la conselleria d'Educació també han valorat l'escrit que ha presentat aquest dijous Ciutadans al Defensor del Poble per considerar que la norma valenciana "discrimina" a l'alumnat que estudia en castellà. Sobre aquesta queixa, des d'Educació han remarcat la seva "absoluta confiança en les bases metodològiques que sustenten el decret de plurilingüisme com eina de garantia de drets, potenciació d'igualtat d'oportunitats i qualitat educativa per a tot l'alumnat valencià".