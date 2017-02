Mónica Oltra: "Rajoy es va beneficiar d'una trama corrupta per ser triat candidat en el congrés del PP de València"

El govern valencià considera que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, "es va beneficiar de la corrupció" per sortir triat líder del PP i, per tant, candidat a la presidència. I és que en la cursa a la Moncloa, Rajoy jugava "amb les cartes marcades" gràcies al fet que el seu partit al País Valencià estava "dopat" per haver-se finançat "de manera il·legal".

Així s'ha pronunciat la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, després de la reunió setmanal del ple del govern valencià en ser preguntada per la primera sentència del cas Gürtel valencià i pels acords amb la Fiscalia de diversos empresaris que han reconegut el finançament il·legal del PP de València.

Oltra ha manifestat que Rajoy i tot el seu equip "el que han fet ha estat beneficiar-se d'una estructura corrupta, d'un Partit Popular que s'ha finançat de manera il·legal", i ha recordat que el PP encara deu a FiraValència 500.000 euros pel Congrés que va celebrar el 2008.

Preguntada per l'actitud del PP, la vicepresidenta ha demanat "humilitat" als dirigents populars a l'anterior govern de la Generalitat, a més de reparació del dany causat, i ha opinat que després de les eleccions del 2015 aquest partit hauria d'haver fet "una profunda reflexió" i una posterior "estratègia de reparació del dany".

" Si jo fos el PP, estaria morint-me de vergonya, però l'actitud del PP és d'extremisme en el discurs, que casa poc amb un acte de constricció", segons Oltra. La líder de Compromís ha assegurat que les condemnes als capitosts de Gürtel, a una expresidenta de les Corts i exconsellera de Turisme i a alts càrrecs del PP generen "vergonya" al Consell, perquè durant anys "es va instal·lar una trama corrupta per finançar il·legalment un partit que després concorria a les eleccions "trencant el principi d'igualtat".

Aquests diners de la corrupció, cinc milions, en aquest cas, segons ha dit, haurien d'haver-se destinat a eliminar els barracons on estudien "molts nens", a construir dos centres de salut o a compensar la despesa farmacèutica de nens en situació de pobresa".

" Es robaven diners dels valencians, i mentre alguns es pegaven la vida pare a costa del sofriment de les persones; i tot això mentre ens deien que vivíem per sobre de les nostres possibilitats", ha lamentat.